Рязанцев приглашают на выставку кошек в ТРЦ «М5 Молл»

14 и 15 октября в рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная фелинологическим клубом «РосКэт». Здесь соберутся любители самых популярных домашних животных.

На выставке в «М5 Молл» будут традиционно представлены как популярные, так и редкие породы. На октябрьские «Смотрины» привезут британцев, мейн-кунов, корниш-рексов, ориенталов, а также кошек редкой породы хайленд фолд.

Оценивать животных соответствию стандартам породы будут эксперты Ольга Тарновская (АВ Россия), Наталья Белова (АВ Россия), Юлия Гусарова (SLH Россия). Экстерьер животные продемонстрируют в WCF-рингах. А лучших представителей пород эксперты выберут на выставочных «бестах», которые будут проходить оба дня.

По с традиции «Смотрин» в афише выставки предусмотрены и творческие конкурсы для питомцев. Гости «М5 Молл» увидят четыре кошачьих шоу:

шоу «Расписные матрешки» – участвуют все кошки с рисунком,

шоу «Нарядные манишки» – участвуют все кошки с белым окрасом,

шоу «Бархатная бекеша» – участвуют все короткошерстные кошки,

шоу «Весенний лес» – участвуют все длинношерстные кошки.

На «Осенних смотринах» в «М5 Молл» можно не только посмотреть на породистых и редких животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию о содержании, уходе и кормлении питомцев.

Международная выставка кошек «Осенние смотрины» пройдет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 14-15 октября. Время работы: с 10:00 до 18:00. Место проведения выставки: в помещении напротив ресторана «Сковорода», вход №1.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого – 200 рублей, детский билет – 100 рублей, до 5 лет – бесплатно.

Более подробную информацию о выставке можно узнать по телефону: +7-910-903-10-83 (Юлия).

Возрастной ограничение 0+

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