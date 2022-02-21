Рязанцев приглашают на встречи в «Психологическую гостиную»

Комплексный центр социального обслуживания населения Рязани запустил новый проект «Психологическая гостиная». Это ежемесячные встречи всех желающих с психологами центра, каждая из которых посвящена отдельной актуальной теме.

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Первая такая встреча состоялась в конце января и была посвящена тому, как правильно выстраивать и отстаивать личностные границы. Вторая встреча была сегодня, 21 февраля, и речь на ней шла о психологических манипуляциях и их видах. Психологи через моделирование конкретных ситуаций объяснили гостям, как распознать манипуляцию, справиться с эмоциями, когда тобой пытаются манипулировать, грамотно дать отпор манипулятору. Получился живой диалог между специалистами психологической службы и участниками «Психологической гостиной».

– Впереди у нас целый год для реализации нашего проекта. Участником может стать любой взрослый человек. Но при этом напоминаем, что психолог не дает готовых рецептов, как справиться с той или иной ситуацией. Мы помогаем людям лучше понимать самих себя и других, меняться изнутри, выстраивать правильную линию поведения, – говорит руководитель «Психологической гостиной», заведующая отделением психологической помощи рязанского центра соцобслуживания Елена Федорова.

Встречи с психологами проходят в уютной обстановке городской библиотеки имени С. Есенина с соблюдением всех предписанных антиковидных мер.

Анонсы дальнейших встреч в рамках проекта «Психологическая гостиная» публикуются в сообществе «Психологическая помощь г. Рязань» в соцсети «Вконтакте». Предварительная запись для участия обязательна.