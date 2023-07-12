Среда, 12 июля, 2023
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Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»

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Фото: пресс-служба фестиваля

С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, гостей ждут выступления коллективов и солистов ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран и, конечно, певцы и музыканты Рязани.

Центральным событием фестиваля станет показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фестиваль пройдет в Рязанском Кремле. Вход свободный.

Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»
Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»
Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»

Возрастное ограничение 12 +.

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