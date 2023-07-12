Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера»

С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, гостей ждут выступления коллективов и солистов ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран и, конечно, певцы и музыканты Рязани.

Центральным событием фестиваля станет показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фестиваль пройдет в Рязанском Кремле. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12 +.