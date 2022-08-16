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Рязанцев приглашают на фестиваль силового экстрима в Лесопарк

19 августа в 17:00 в рязанском Лесопарке состоится традиционный фестиваль силового экстрима «Богатырский дух». Он является одной из визитных карточек и объединяет на одной площадке самых сильных людей Рязани и области, а также многочисленных зрителей и любителей спорта.

Участники будут соревноваться в личном зачете по следующим направлениям: становая тяга, проходка «фермера», бёрпи, присед с гирями, удержание 60-ти килограммового грифа.

Финальный этап — буксировка внедорожника весом в 2,5 тонны.

Возрастное ограничение 6+

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