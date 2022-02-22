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Вторник, 22 февраля, 2022

Рязанцев предупредили об усилении ветра

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Рязанцев предупредили об усилении ветра

7info7

В Рязани прогнозируется усиление ветра. Об этом жителей города предупредили в мэрии.

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В среду порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью ожидается температура от -2 до +3, днём – существенно не изменится.

Администрация города обращается к жителям областного центра с просьбой быть внимательными. Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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