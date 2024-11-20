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Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

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Кристина Аманн
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани в среду, 20 ноября, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об ухудшении погоды предупреждает ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным Гидрометцентра Рязанской области утром и до конца суток в регионе местами ожидается туман. Видимость составит 200-500 м. Автомобилистам напоминают, что при такой плохой видимости нужно быть особенно внимательным на дороге и соблюдать скоростной режим. Если есть возможность, от утренних поездок лучше отказаться.

Кроме тумана, местами в Рязанской области ожидаются дождь и мокрый снег. Местами гололёд, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём -1…+4°С.

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