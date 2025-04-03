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Новости РоссииОбщество

Рязанцев предупредили об опасности сдачи в аренду аккаунта WhatsApp

Алексей Самохин

Мошенники предлагают арендовать аккаунт WhatsApp* за деньги. В реальности эти учетные записи используются колл-центрами для обмана людей, сообщает «Вестник киберполиции России».

Какая опасность грозит жителям Рязани, решившим заработать денег на аренде своего аккаунта?

Передавая свой аккаунт третьим лицам, человек становится соучастником преступления. Согласно статье 159 УК РФ («Мошенничество»), за такие действия грозит до 10 лет лишения свободы.

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Факты:

Самый молодой установленный участник схемы — 10-летний ребёнок, который получил 1,5 тыс. рублей за передачу аккаунта.

Ваш аккаунт могут использовать для обмана пожилых людей, взлома чужих данных и других преступлений.

Как защититься?

Не передавайте свои аккаунты и личные данные посторонним.

Предупредите родных и близких, особенно детей и подростков.

Если вам предлагают «лёгкий заработок», задумайтесь о последствиях.

Не становитесь жертвой мошенников!

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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