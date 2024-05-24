Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности в ближайшие три дня

С 25 по 27 мая на территории Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Высокая пожарная опасность ожидается местами. Речь идёт о четвёртом классе опасности.
С 25 по 27 мая на территории Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Высокая пожарная опасность ожидается местами. Речь идёт о четвёртом классе опасности.
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