Рязанцев предупредили о временных отключениях радиосигнала

С 19 по 25 августа в ряде населенных пунктов Рязанской области возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала. Это связано с проведением профилактических работ на радиотелевизионных передающих станциях, сообщает сайт Рязанского ОРТПЦ.

Плановые отключения трансляций:

— Рязань: 20 августа с 00:00 до 05:00 будет отключено вещание радиостанций «Радио Ваня», «Рязань 96,9 FM», «Юмор FM», «Первое интернациональное радио ПИ FM», «Дорожное радио», «Лайк FM», «Рязань 103,2 FM», «Рязань 105,0 FM», «Вторая волна», «Микс FM 107,2».

— Мосолово: 22 августа с 00:00 до 06:00 будет приостановлена трансляция радиостанций «Русский Хит», «Ретро FM», «Русское Радио».

Работы могут быть отменены или перенесены в случае неблагоприятных погодных условий. Время отключений согласовано с вещателями. Организаторы приносят извинения за возможные неудобства.