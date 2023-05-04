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Четверг, 4 мая, 2023

Рязанцев предостерегли от оплаты проезда картой через других пассажиров

Изображение от stockking на Freepik
Изображение от stockking на Freepik

В Банке России предупредили об опасности оплаты проезда в общественном транспорте картой, передавая её водителю через других пассажиров.

В Рязани можно расплатиться банковской картой почти на всех линиях общественного транспорта. Многие, особенно в час пик, забывают об одном из главных правил использования карты – не передавать её посторонним.

Какие риски возникают в этой ситуации?

  1. Карта может просто не вернуться к владельцу. Злоумышленник может выйти на ближайшей остановке вместе с чужой картой и успеть не раз расплатиться ей в магазинах, пока держатель карты не заблокирует её. У большинства современных карт при бесконтактной оплате есть лимит (обычно до 1000 рублей), при котором не требуется пин-код.
  2. Даже возвращение карты не гарантирует, что её данные неизвестны теперь половине салона. Кто-то из пассажиров может сфотографировать карту и затем расплачиваться ей в интернете, вводя чужие данные. А держатель карты будет недоумевать, куда пропадают деньги.

Заведующий сектором платёжных систем и расчётов рязанского отделения Банка России Денис Никитин напомнил, что передача банковской карты третьим лицам — нарушение правил, прописанных в договоре с банком.

Денис Никитин: «Если в такой ситуации у человека пропадут деньги, добиться возмещения он не сможет. Поэтому пассажирам следует лично подходить к терминалу оплаты»

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