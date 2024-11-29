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Рязанцев ожидает бесснежный декабрь

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Кристина Аманн
Изображение от Freepik

Температура на большей части России в декабре будет выше нормы. Это коснется и Рязанской области. О прогнозе погоды на декабрь сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию от научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В декабре ожидается частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что и принесет за собой довольно высокие для зимы температуры. На юге Центрального федерального округа ожидается дефицит осадков. Кроме Рязанской, это коснется Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областей.

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