Рязанцев ожидает бесснежный декабрь

Температура на большей части России в декабре будет выше нормы. Это коснется и Рязанской области. О прогнозе погоды на декабрь сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию от научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В декабре ожидается частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что и принесет за собой довольно высокие для зимы температуры. На юге Центрального федерального округа ожидается дефицит осадков. Кроме Рязанской, это коснется Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областей.