Рязанцам рассказали, от чего зависит количество зимующих в области птиц

В Рязанской области на зимовку остаются около 100 видов птиц. Среди них гоголи, большие крохали, щеглы и зеленушки. Об этом рассказал орнитолог Елена Фионина в сюжете телекомпании «Город».

Всего в регионе специалисты насчитывают 300 видов птиц. Зимующих разделяют на околоводных, водных, зерноядных, хищных и насекомоядных. На то, сколько птиц перезимуют в Рязанской области, влияет толщина снежного покрова, температурные условия и наличие корма.

«Сложно птицам добывать корм, и они откочевывают южнее. Например, дубоносы на прошлую зиму у нас не оставались. И такие виды, как черный дрозд, в норме отлетает, зимует южнее, но если есть где-то хорошие плодовые сады с ягодами, с оставшимися фруктами, такой черный дрозд в единичном количестве может зазимовать у нас», — отмечает Елена Фионина.

По словам орнитолога, больше всего пернатых, которые остаются на зимовку, связаны с водоемами. В Рязани довольно часто на зиму остаются утки кряквы. Можно наблюдать дятлов, гоголей, лутков, больших крохалей, ушастых сов. Иногда встречаются синицы, хохлатые чернети и морские чернети.

Самой редкой птицей, остающейся на зиму в Рязанской области, орнитологи считают зимородка. Считается, что того, кто ее увидит, ждет благополучие, богатство, любовь и мир.