Рязанцам рассказали об опасностях хронического вирусного гепатита C

Хронический вирусный гепатит C – воспалительное заболевание в течение более 6 месяцев с преимущественным поражением ткани печени вследствие инфицирования вирусом гепатита C, которое может привести к тяжелым последствиям – циррозу, раку печени и летальному исходу. Об этом сообщает Центр здоровья и медицинской профилактики Рязанской ОКБ.

У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно и выявляется при обследовании в рамках диспансеризации, догоспитальной подготовки, при посещении гастроэнтеролога и других специалистов (гинекологов, урологов, стоматологов и т.д.). От времени инфицирования до установления диагноза может пройти несколько лет.

Заражение вирусным гепатитом С чаще всего происходит, когда кровь больного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека. Наиболее высокий риск инфицирования у людей, употребляющих инъекционные наркотики.

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Заразиться можно при проведении медицинских манипуляций, нанесении татуировок, пирсинге, косметологических процедурах, маникюре или педикюре, если используются нестерильные инструменты. В домашних условиях подхватить гепатит возможно при совместном использовании бритв, маникюрных принадлежностей. Даже микротравмы могут стать входными воротами для вируса.

Вирус передается половым путем и от больной матери ребенку во время беременности или родов.

С 2024 года скрининг на гепатит С включён в программу диспансеризации и профилактических медосмотров взрослого населения. Его проводят лицам от 25 лет и старше 1 раз в 10 лет. Анализ крови на антитела (IgM и IgG) поможет вовремя выявить заболевание.

Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ приглашает рязанцев проверить у себя наличие гепатита С. Адрес центра: 1 этаж городской поликлиники ГБУ РО «ОКБ», кабинет №103. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 14:00.