Рязанцам рассказали о праздничной программе, подготовленной в Торговом городке

Жителей Рязани приглашают провести новогодние праздники в Торговом городке.

На территории рязанской ВДНХ установили 160 елок, а высота главной елки составила 15 метров. Главной темой новогоднего убранства стал будущий Год семьи, сообщает пресс-служба областного правительства.

С 2 по 8 января для горожан и гостей Рязани будет работать программа «Новогодние забавы в Торговом городке». Ежедневно у павильона № 2 «Рязань – Селу» будут проходить детская анимация, конкурсы и дискотека.

4 января в «Резиденции традиций», расположенной в павильоне № 23 «Облпотребсоюз», пройдут мастер-классы по созданию новогодних украшений и рождественских подарков. У павильона № 3 «Промышленность и стройкооперация» по вечерам посетителей Торгового городка будут угощать чаем, глинтвейном и пирожками.