Рязанцам рассказали о правилах безопасности детей летом

В рамках работы Центра управления регионом в соцсетях состоялся прямой эфир по теме «Безопасность детей в период летних каникул». Спикером выступила сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Лидия Родина, модератором – блогер Анна Воронкова.

В Рязанской области разработали и приняли Концепцию обеспечения комплексной безопасности детей в Рязанской области. Это система задач и приоритетных мер, направленных на снижение рисков детской гибели и травматизма.

«Обеспечение безопасности несовершеннолетних – задача комплексная и её решение требует концентрации совместных усилий органов власти и организаций. В разработке Концепции приняли участие прокуратура области представители правоохранительных, правозащитных органов, общественность, экспертное сообщество. Этот важнейший документ позволит скоординировать основные направления работы министерств, ведомств, органов системы профилактики в обеспечении детской безопасности в регионе. При этом мы, взрослые, осознаем, что необходимо сохранить баланс между безопасностью детей и их потребностью к познанию окружающего мира», – рассказала Лидия Родина.

Во время эфира сотрудник аппарата детского омбудсмена напомнила об основных правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать трагедий в летний период.

Открытые окна

В первую очередь, опасность заключается в открытых окнах в жаркое время года. Москитные сетки не способны выдержать вес даже самого маленького ребенка. Не держите окна открытыми, а также уберите подальше кресла, диваны и табуретки – чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. И конечно же, не оставляйте детей без присмотра!

Купание в водоёмах

Также летом может быть небезопасным и отдых у водоёмов. Купаться нужно только в специально отведённых для этого местах. На сегодняшний день в Рязанской области сотрудники МЧС проверили и согласовали работу 31 пляжа. Вместе с этим важно помнить главное правило: ребёнок любого возраста не должен находиться у воды один. С подростками важно постоянно держать связь и интересоваться, где и как они проводят время.

Кибербуллинг

Летом, когда прекращаются занятия в школах и секциях, у детей появляется больше времени на интернет. Следовательно, увеличиваются шансы столкнуться с кибербуллингом. Этой теме ЦУР посвятил серию образовательных публикаций в соцсетях. Их можно найти по хештегу #цур62_кибербуллинг.

Буллинг – это массовая травля одного человека. Кибербуллинг – это направленные на одного человека унижения и оскорбления в сети. Чтобы этого не допустить, присматривайтесь к своему ребенку. Обратите внимание на то, в каком настроении он находится после общения в соцсетях. Если он молчалив и подавлен, обязательно поинтересуйтесь, в чём причина. Главное – дать ребенку уверенность в том, что он находится под вашей защитой и вместе выработать пути решения возникшей проблемы.

Велосипеды и самокаты

Нельзя забывать и о правилах безопасности на дороге. В летние месяцы тротуарах появляются велосипедисты и люди на электросамокатах. Последствия от столкновения с ними сопоставимы с результатами ДТП. Очень важно быть внимательным на улице и отказаться от музыки в наушниках. Если ребенок сам катается на самокате или велосипеде, расскажите ему о важности соблюдения скоростного режима и уважении к пешеходам.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области занимается всеми вопросами, касающимися прав и безопасности детей. Обратиться за помощью можно по телефону (4912) 27-44-57 либо лично к детскому омбудсмену Анжелике Евдокимовой в соцсетях (https://vk.com/id202883289).

Еще больше информации по теме – в записи прямой трансляции. Она доступна в пабликах ЦУР Рязанской области в ВК и ОК. Прямые эфиры по актуальным темам будут продолжаться.