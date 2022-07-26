Рязанцам рассказали о пользе и опасности арбуза.

Рекомендации для граждан опубликовала Служба мед. профилактики Рязанской области ВКонтакте.

Бахчевую ягоду не советуют есть людям, страдающим от неправильного оттока мочи. Специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом об употреблении арбуза.

Нельзя за один присест съедать большое количество бахчевых при болезнях пищеварительной системы и повышенном газообразовании.

Категорически запрещён арбуз при аллергии на бахчевые.

Если нет противопоказаний, арбуз можно включать в рацион. Во-первых, это вкусно; а во-вторых, арбуз является низкокалорийным продуктом и подходит для диетического питания.

Арбуз обогащён витаминами и минеральными веществами. Полезные вещества в ягоде аккумулируют энергию и действуют как сорбент, выводя из организма шлаки и токсины.

Фолиевая кислота в арбузе улучшает мозговое кровообращение и память, а также борется со стрессом. Клетчатка в составе бахчевой ягоды восстанавливает функции пищеварительной системы.

Благодаря мочегонным свойствам арбуза при регулярном употреблении можно вывести камни из желчного и мочевого пузыря.