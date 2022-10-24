Рязанцам рассказали, какие требования предъявляются к карте-плану территории

Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы (деятельность по подготовке документов для кадастрового учета недвижимости), которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на определенной территории объектов недвижимости.

Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является карта-план территории.

Карта-план территории – это план всех земель, расположенных в одном или нескольких кадастровых кварталах, а также расположенных на них зданиях, сооружениях и объектах незавершенного строительства. Кадастровый квартал — единица кадастрового деления территории района, сформированная для однозначного определения местоположения земельного участка и присвоения ему кадастрового номера. Граница кадастрового квартала представляет собой замкнутый контур.

Существует единая форма подготовки карты-плана территории.

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» определены требования к карте-плану территории.

Подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ карта-план территории содержит необходимые для государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.



Карта-план территории состоит из текстовой и графической частей.

В состав текстовой части карты-плана территории включаются:

1) пояснительная записка с указанием оснований выполнения комплексных кадастровых работ, сведений о территории выполнения комплексных кадастровых работ, об учетных номерах кадастровых кварталов, являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, включая реквизиты полученных для выполнения комплексных кадастровых работ кадастровых планов территории указанных кадастровых кварталов, реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (в том числе в составе проекта планировки территории), реквизиты документа, устанавливающего распределение земельных участков в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и иных сведений о территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы;

2) сведения об объектах недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ (в том числе полученные в результате выполнения комплексных кадастровых работ);

3) акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ;

4) заключение или заключения согласительной комиссии, сформированной в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности), о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, обязательным приложением к которым являются указанные возражения.

Графическая часть карты-плана территории состоит из схемы геодезических построений и подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ схемы границ земельных участков, составленной с применением картографической основы или иного картографического материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к картографической основе, в том числе карт (планов), представляющих собой фотопланы местности, сведений, содержащихся в использованном при выполнении комплексных кадастровых работ кадастровом плане территории, схемы расположения элемента планировочной структуры, включенной в материалы по обоснованию утвержденного проекта планировки территории (при наличии), схемы организации улично-дорожной сети, схемы границ территорий объектов культурного наследия, схемы границ зон с особыми условиями использования территорий, чертежей межевания территории, включенных в проект межевания территории (при наличии утвержденного проекта межевания территории), и других данных, необходимых для определения местоположения границ земельных участков, утвержденных в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.



На схеме границ земельных участков отображаются:

1) местоположение границ земельных участков, которые указаны в Законе о кадастровой деятельности и в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, в том числе в целях исправления ошибок;

2) местоположение границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполнялись;

3) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которое установлено в ходе выполнения комплексных кадастровых работ, в том числе в целях исправления ошибок;

4) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполнялись.



Карта-план территории подготавливается в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, а также в форме документа на бумажном носителе. Все документы или их копии, представленные или подготовленные для включения в состав карты-плана территории в форме документа на бумажном носителе, включаются в ее состав в виде электронного образа бумажного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, или копии этого документа.

Кадастровый план территории не имеет срока действия. Он актуален до тех пор, пока в реестр не будут внесены изменения.

Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, специалисты Кадастровой палаты по Рязанской области предоставляют справочно-информационные и аналитические услуги на возмездной основе.

Консультации экспертов учреждения помогают собственникам недвижимости предотвратить действия мошенников. Качество консультационных услуг гарантирует государственное учреждение.

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