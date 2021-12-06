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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Рязанцам рассказали, какие спектакле можно посетить по «Пушкинской карте» в декабре

7info7

Рязанцам рассказали, какие спектакли в декабре можно посетить на средства «Пушкинской карты».

Рязанцам рассказали, какие спектакле можно посетить по "Пушкинской карте" в декабре

Напомним, проект «Пушкинская карта» стартовал 1 сентября. Он даёт возможность молодым людям бесплатно посещать спектакли, выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Обладателем «Пушкинской карты» может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить её можно через приложение «Госуслуги.Культура».

Суть программы в следующем: обладателю «Пушкинской карты» зачисляются на счёт средства, которые можно потратить на поход в театр, музей, концертный зал. Важное условие – событие и учреждение культуры должны состоять в проекте.

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Зачисленные в этом году, необходимо потратить до 31 декабря, иначе они сгорят. Направить деньги на другие нужды или на покупку билетов друзьям и родственникам не получится – программа строго регламентирует продажу билетов.

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