Рязанцам рассказали что делать, если вас чуть не сбил самокатчик прямо на пешеходном переходе или подростки устраивают гонки во дворе. Об этом нужно сообщить в Госавтоинспекцию или кикшеринговую компанию, где арендован самокат.

Для удобства Ассоциация операторов микромобильности сделала чат-бот — там можно оперативно отметить нарушение и даже выслать фото.

МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. За несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.

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Общие правила:

скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч;

на самокате можно передвигаться только по одному;

нужно использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели;

перед выездом нужно обязательно проверить, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади.

Места, где можно ездить на электросамокатах:

велосипедные дорожки;

велопешеходные дорожки:

велосипедные зоны и полосы;

тротуар и пешеходные зоны, если нет велодорожки;

обочина;

правый край автодороги, если нет другого пути.

Возраст самокатчиков:

до 7 лет дети могут кататься под присмотром родителей на тротуарах, а также в пределах пешеходных и велопешеходных зон, в том числе на специально выделенных дорожках;

от 7 до 14 лет могут ездить там же, где и дети до 7 лет, но без сопровождения взрослых;

старше 14 лет могут выезжать на правый край автодороги, но только в том случае, если нет другого пути проезда.

Электросамокат на автодороге:

скорость транспортного потока не должна быть больше 60 км/ч;

на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» самокатом пользоваться нельзя;

пересекать проезжую часть самокатчик обязан только по пешеходному переходу и пешком, везя средство передвижения рядом.

Если хотите взять электросамокат в аренду: