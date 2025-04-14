Рязанцам рассказали что делать, если вас чуть не сбил самокатчик прямо на пешеходном переходе или подростки устраивают гонки во дворе. Об этом нужно сообщить в Госавтоинспекцию или кикшеринговую компанию, где арендован самокат.
Для удобства Ассоциация операторов микромобильности сделала чат-бот — там можно оперативно отметить нарушение и даже выслать фото.
МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. За несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.
Общие правила:
- скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч;
на самокате можно передвигаться только по одному;
нужно использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели;
перед выездом нужно обязательно проверить, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади.
Места, где можно ездить на электросамокатах:
- велосипедные дорожки;
велопешеходные дорожки:
велосипедные зоны и полосы;
тротуар и пешеходные зоны, если нет велодорожки;
обочина;
правый край автодороги, если нет другого пути.
Возраст самокатчиков:
- до 7 лет дети могут кататься под присмотром родителей на тротуарах, а также в пределах пешеходных и велопешеходных зон, в том числе на специально выделенных дорожках;
от 7 до 14 лет могут ездить там же, где и дети до 7 лет, но без сопровождения взрослых;
старше 14 лет могут выезжать на правый край автодороги, но только в том случае, если нет другого пути проезда.
Электросамокат на автодороге:
- скорость транспортного потока не должна быть больше 60 км/ч;
на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» самокатом пользоваться нельзя;
пересекать проезжую часть самокатчик обязан только по пешеходному переходу и пешком, везя средство передвижения рядом.
Если хотите взять электросамокат в аренду:
- арендовать самокат можно только с 18 лет;
у вас должен быть аккаунт в верифицированном приложении по аренде СИМ;
никому не передавайте свои аккаунты для аренды. Это грозит штрафом и отключением вашего профиля от приложения. Размер штрафа варьируется в зависимости от компании, предоставившей СИМ.