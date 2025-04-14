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Транспорт и дороги

Рязанцам рассказали что делать, если вас чуть не сбил самокатчик

Анастасия Мериакри

Рязанцам рассказали что делать, если вас чуть не сбил самокатчик прямо на пешеходном переходе или подростки устраивают гонки во дворе. Об этом нужно сообщить в Госавтоинспекцию или кикшеринговую компанию, где арендован самокат.

Для удобства Ассоциация операторов микромобильности сделала чат-бот — там можно оперативно отметить нарушение и даже выслать фото.

МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. За несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.

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Общие правила:

  • скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч;
    на самокате можно передвигаться только по одному;
    нужно использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели;
    перед выездом нужно обязательно проверить, что у самоката исправны тормоза, звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади.

Места, где можно ездить на электросамокатах:

  • велосипедные дорожки;
    велопешеходные дорожки:
    велосипедные зоны и полосы;
    тротуар и пешеходные зоны, если нет велодорожки;
    обочина;
    правый край автодороги, если нет другого пути.

Возраст самокатчиков:

  • до 7 лет дети могут кататься под присмотром родителей на тротуарах, а также в пределах пешеходных и велопешеходных зон, в том числе на специально выделенных дорожках;
    от 7 до 14 лет могут ездить там же, где и дети до 7 лет, но без сопровождения взрослых;
    старше 14 лет могут выезжать на правый край автодороги, но только в том случае, если нет другого пути проезда.

Электросамокат на автодороге:

  • скорость транспортного потока не должна быть больше 60 км/ч;
    на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей» самокатом пользоваться нельзя;
    пересекать проезжую часть самокатчик обязан только по пешеходному переходу и пешком, везя средство передвижения рядом.

Если хотите взять электросамокат в аренду:

  • арендовать самокат можно только с 18 лет;
    у вас должен быть аккаунт в верифицированном приложении по аренде СИМ;
    никому не передавайте свои аккаунты для аренды. Это грозит штрафом и отключением вашего профиля от приложения. Размер штрафа варьируется в зависимости от компании, предоставившей СИМ.
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