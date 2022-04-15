Рязанцам предложили выбрать вариант оформления клумбы в Дашково-Песочне

В Рязани стартовало голосование за варианты оформления клумбы в Дашково-Песочне, сообщила пресс-служба горадминистрация.

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Речь идёт о клумбе на разворотном круге улицы Шереметьевской. Варианты дизайнов были предложены на основе эскизов, созданных после встреч с жителями микрорайона. В мэрии уточнили: варианты цветочного наполнения спланированы с учётом фактора дорожного движения и необходимости полноценного обзора водителя.

Отдать свой голос за понравившийся вариант оформления можно до 24 апреля по ссылке (голосование проходит на портале «Госуслуги»).

Отметим, что выбранный дизайн будет реализован в уже в этом сезоне.