Рязанцам предложили выбрать имя для голосового помощника МФЦ

В Рязанской области выбирают имя для голосового помощника МФЦ. Для голосования рязанцам предложили несколько вариантов, говорится в сообщении организации ВКонтакте.

Первый вариант имени – Феврония. Он отсылает нас к жене святого князя Петра, уроженке рязанского селе Ласково. В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности, который приурочен к православному дню памяти святых. Издревле Пётр и Феврония считались на Руси покровителями семей.

Второй вариант – Авдотья. Авдотья Рязаночка – героиня былины. Благодаря её отваге и мудрости были вызволены из плена хана Батыя её муж, брат и сын. А город Рязань, ранее разрушенный и сожженный, был построен заново.

Также голосовой помощник предлагают назвать в честь блаженной Любови Рязанской. Святая считается заступницей Рязани.

Ещё один вариант – Надежда, в честь легендарной председателя Горисполкома Надежды Чумаковой. В народе её часто называют «Хозяйка Рязани». Годы, в течение которых Чумакова управляла городским хозяйством, остались в истории Рязани как эпоха созидания и развития областного центра.

Голосование продлится до 17.00 27 января. Итоги подведут 1 февраля.