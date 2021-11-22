Рязанцам показали любовь в переломный период российской истории

Последний день фестиваля открыл трагический балаган «Циники. Русский бредъ» по мотивам романа А. Мариенгофа независимого творческого объединения «Трагический Балаганъ» г. Санкт-Петербург.

На малой сцене Рязанского театра драмы зрители наблюдали трагичную историю любви двух молодых людей, Ольги и Владимира, в сложный для страны исторический период революции 1917 года.

От хищного оскала реальности героев защищает лишь один барьер – всепоглощающий цинизм, благодаря которому они уже ничего не воспринимают всерьез, ни во что не верят. Так, главные герои переживают каламбурную, чудаковатую жизнь в обрамлении событий хроники того времени…

Главная мысль спектакля – «Нужно верить и любить!». Любовь способна победить многое – боль, страх, тяжесть. Нашли ли свою любовь главные герои, получилось ли приспособиться к стремительно меняющейся реальности, удалось вчера узнать рязанцам и гостям фестиваля.