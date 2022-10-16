Рязанцам напомнили о программе денежных компенсаций за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области напомнили, что в регионе действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Согласно закону, за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему предусмотрена уголовная ответственность. Исключение составляют гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, его основные части и патроны к нему, огнестрельное оружие ограниченного поражения, его основные части и патроны к нему – такие нарушения влекут административную ответственность.

В случае добровольной сдачи оружия гражданина не только освободят от уголовной ответственности, но и выплатят денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

Хранение оружия с истекшим сроком действия лицензии также незаконно. Но лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности за правонарушение по этой статье.

С начала текущего года жители Рязанской области добровольно сдали 3 единицы гладкоствольного длинноствольного оружия и 2 единицы газового оружия на общую сумму 10400 рублей, 20 патронов на общую сумму 9000 рублей. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Дмитрий Громада.

Денежная компенсация, предусмотренная за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Рязанской области:

Боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер – 5000 руб.;

Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин – 7000 руб.;

Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет – 10000;

Переносной зенитный ракетный комплекс – 15000 руб.;

Охотничье и спортивное огнестрельное оружие:

— спортивное (только оружие с нарезным стволом) и охотничье (только огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом и огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 7000 руб.;

— спортивное (кроме оружия с нарезным стволом) и охотничье оружие (кроме огнестрельного длинноствольного с нарезным стволом и огнестрельного комбинированного (нарезного и гладкоствольного) длинноствольного, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) — 5000 руб.;

Огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления – 2000 руб.;

Охотничье и спортивное пневматическое оружие – 1000 руб.;

Боеприпасы: — (гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы); 3000 — выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее – 500 руб.;

Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт. – 20 руб.;

Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания – 3000;

Взрывчатое вещество (за 1 грамм) – порох — 0,5 руб.;

— иное взрывчатое вещество 30 руб.;

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) – 100 руб.;

Боеприпасы времён ВОВ (бомбы, мины, снаряды, гранаты) – 500 руб.;

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2000 руб.;

Газовое оружие – 2000 руб.;

Капсюль-воспламенитель, за 1 шт. – 2 рубля.

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