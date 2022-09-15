Рязанцам напомнили о необходимости световозвращающих элементов на одежде

Рязанская областная Госавтоинспекция напомнила гражданам о том, что на одежде пешеходов должны быть световозвращающие элементы.

Число ДТП с участием пешеходов возрастает осенью, особенно в тёмное время суток. На безопасность дорожного движения влияют слабое уличное освещение, сокращение светового дня, а также грязные лобовые стёкла и фары машин.

Световозвращающие элементы изготовлены из специальных материалов, способных возвращать луч света обратно к источнику. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещённой дороге, благодаря чему существенно – до 85% – снижается риск ДТП с их участием.

В сумерках или в темноте пешехода на дороге практически не видно. Яркое световое пятно от световозвращателя привлечёт внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.

Особое внимание нужно уделить детям — на них всегда должны быть элементы со световозвращающим покрытием.