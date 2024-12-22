Рязанцам напомнили о главном «предновогоднем» штрафе до 100 тысяч рублей

Региональное Минприпроды напоминает рязанцам: за незаконную заготовку хвойных деревьев полагается штраф. Чаще всего его назначают нарушителям как раз накануне Нового года, в период, когда граждане активно украшают в своих домах ёлки.

В преддверии новогодних праздников в лесах области проходят рейды по пресечению незаконной заготовки хвойных деревьев. За незаконную заготовку деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность. Всё безусловно зависит от причинённого природе ущерба.

Рязанцев призывают не срубать хвойные деревня самостоятельно, а приобретать их на лицензированных площадках. Адреса ёлочных базаров в Рязани доступны здесь.

В случае обнаружения незаконной заготовки хвойных молодняков граждане могут обратиться в Управление МВД России по Рязанской области или позвонить по телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00.

Законодательство предусматривает серьёзные штрафы за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений. Для граждан — от 3 000 до 3 500 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.