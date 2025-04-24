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Происшествия

Рязанца задержали за телефонное мошенничество, он забрал миллион у пенсионерки

Анастасия Мериакри

В Рязани задержан сообщник телефонных мошенников, который забрал у пенсионерки 1 млн рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Жительница Новомичуринска 65 лет хотела найти дополнительный заработок, вследствие чего начала общаться с неизвестными, разместившими в сети Интернет рекламу брокерской компании. Злоумышленники убедили женщину инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. Пенсионерку убедили приехать в Рязань и передать наличные сотруднику компании для дальнейшего получения прибыли.

Доверившись мошенникам, женщина приехала в Рязань в назначенное место и отдала молодому человеку, представившемуся сотрудником компании, более 1 млн рублей. После этого связь с «финансистами» оборвалась, потерпевшая обратилась в полицию.

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Полицейские установили и задержали 22-летнего рязанца, который забрал у женщины денежные средства. Выяснилось, что юношу наняли в качестве посредника по переводу денег иностранным колл-центром, занимающимся телефонными мошенничествами на территории России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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