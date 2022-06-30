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Четверг, 30 июня, 2022

Рязанца задержали за незаконное хранение марихуаны

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Татьяна Проводина

Рязанца задержали за незаконное хранение марихуаны

Сотрудники ППСП задержали в центре Рязани мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Рязанца привлекают к ответственности за незаконное хранение запрещённых веществ. Об этом сообщает МВД.

Внимание полицейских привлекло странное поведение мужчины. В разговоре с гражданином сотрудники ППСП заподозрили его в употреблении наркотиков. На место прибыл кинолог со служебной собакой.

При дистанционном обследовании собака подала знак, что у рязанца в сумке есть запрещённые вещества. Сотрудники полиции нашли у мужчины пакетик с высушенной растительной смесью.

Гражданина препроводили в полицейский отдел. Позже установили, что у мужчины обнаружили 0,38 грамма марихуаны.

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