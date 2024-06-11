Рязанца приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма

В Рязани вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма? сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Рязанский областной суд приговорил 29-летнего рязанца к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Кроме того, мужчине запретили 2 года заниматься администрированием сайтов.

Государственное обвинение в этом деле поддерживал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв.

Суд установил, что в сентябре 2021 года обвиняемый опубликовал на своей странице в социальной сети видео и текстовые комментарии, в которых оправдывал действия германских нацистов во время Второй мировой войны.

Кроме того, в феврале 2022 года обвиняемый опубликовал в социальной сети публикацию, которая выражала неуважение к Дню воинской славы России — Дню защитника Отечества.