Рязанца осудят за убийство знакомого, случайно забравшего ключи от квартиры

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1973 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Подробности дела сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление совершено 10 мая 2022 года. В этот день мужчины выпивали дома у обвиняемого. Когда алкоголь кончился, гость собрался уходить и машинально взял с собой ключи от квартиры знакомого. Хозяину это не понравилось, произошёл конфликт, во время которого он жестоко избил потерпевшего. Удары наносил руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Во время расследования рязанец полностью признал вину. Дело направлено для рассмотрения в суд.