Рязанца осудили на девять лет за покушение на убийство троих человек

В Рязани местного жителя 1989 года рождения осудили на девять лет за покушение на убийство троих человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 19 декабря 2022 года. Около дома №7 по улице Новоселов рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязался в конфликт с незнакомыми мужчинами, а затем начал стрелять по ним из огнестрельного оружия. Один из его оппонентов был тяжело ранен. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, а жизнь раненого мужчины в итоге удалось спасти.

В ходе обыска по месту его жительства обвиняемого следователями изъято четыре единицы огнестрельного и две единицы газового оружия. Злоумышленника заключили под стражу.

Суд приговорил рязанца к девяти годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.