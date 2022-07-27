Рязанца осудили на 12 лет за попытку изнасилования и убийства бывшей сожительницы.

Суд приговорил жителя областного центра к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев. Об этом сообщило СУ СКР по Рязанской области.

Неоднократно судимый житель Рязани 1980 года рождения признан виновным в покушении на изнасилование, покушении на убийство и угоне автомобиля.

Как установили следствие и суд, вечером 9 сентября прошлого года в Рязани обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения подсел в припаркованный автомобиль бывшей сожительницы. Угрожая ножом, он заставил женщину отъехать на безлюдную улицу и попытался изнасиловать её, а затем убить.

Мужчина нанёс потерпевшей несколько ударов ножом в шею и голову. Женщина притворилась, что потеряла сознание. Обвиняемый решил, что потерпевшая скончалась, и пересел за руль. В это время женщина покинула машину и обратилась за помощью к охраннику одного из предприятий.

Подсудимого задержали и заключили под стражу.