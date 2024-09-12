Рязанца обвиняют в убийстве мужчины, который пытался похитить его имущество

В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1987 года рождения, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.

16 ноября 2023 года мужчина находился в квартире дома на улице Кальная. Он услышал шум на лестничной клетке. Когда он открыл дверь, увидел, что неизвестный пытается похитить его имущество, которое находилось в подъезде дома. Хозяин имущества ударил несостоявшегося похитителя ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.