Суббота, 17 августа, 2024

Рязанца будут судить за убийство пенсионера

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В Рязани утвердили обвинительное заключение в отношении 23-летнего местного жители. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности его смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Инцидент произошел в марте 2024 года в доме на Касимовском шоссе. Молодой человек распивал спиртные напитки со своим 66-летним знакомым. Внезапно между мужчинами завязался конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего по голове. Пенсионер упал, а молодой человек скрылся с места преступления. Потерпевшего спустя несколько часов обнаружил сосед. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось: он умер в больнице.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.

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