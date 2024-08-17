Рязанца будут судить за убийство пенсионера

В Рязани утвердили обвинительное заключение в отношении 23-летнего местного жители. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности его смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Инцидент произошел в марте 2024 года в доме на Касимовском шоссе. Молодой человек распивал спиртные напитки со своим 66-летним знакомым. Внезапно между мужчинами завязался конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего по голове. Пенсионер упал, а молодой человек скрылся с места преступления. Потерпевшего спустя несколько часов обнаружил сосед. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось: он умер в больнице.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.