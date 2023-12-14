Четверг, 14 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиГордума

Рязань возьмёт в лизинг 8 автобусов на газомоторном топливе

7info
spot_img

Город Рязань собирается взять в лизинг 8 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Сделку МУП УРТ одобрили члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности городской Думы.

Транспорт приобретут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Предполагается, что новые автобусы будут ходить по маршруту № 7.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании Рязанской городской Думы.

«Безопасные качественные дороги» — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах