Рязань возьмёт в лизинг 8 автобусов на газомоторном топливе

Город Рязань собирается взять в лизинг 8 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Сделку МУП УРТ одобрили члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности городской Думы.

Транспорт приобретут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Предполагается, что новые автобусы будут ходить по маршруту № 7.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании Рязанской городской Думы.

«Безопасные качественные дороги» — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения.