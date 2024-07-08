Понедельник, 8 июля, 2024

Рязань вошла в топ-3 городов по росту числа предложений от работодателей

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Издание «Коммерсантъ» опубликовало топ-5 регионов по росту числа предложений от работодателей. В нем Рязань заняла третье место.

Рейтинг составлен по итогам первых шести месяцев года. Наибольший прирост по количеству вакансий среди городов России был зафиксирован в Калининграде (+39%). На втором месте — Санкт-Петербург (+29%). В Рязани вакансий стало больше на 26% больше.

Также в топ-5 вошли Тольятти (+24%) и Набережные Челны (+22%). Отмечается, что в целом по стране спрос на новых сотрудников за год вырос в 1,5 раза (+50%).

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