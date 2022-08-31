Среда, 31 августа, 2022
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Рязань посетил Владислав Третьяк

30 августа с официальным визитом в Рязань прибыл Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, 10-кратный Чемпион мира по хоккею с шайбой Владислав Третьяк.

В рамках визита в Рязань великий хоккеист посетил Рязанский Кремль, где для него была проведена экскурсия по территории архитектурного музея и соборам. В Правительстве Рязанской области состоялась встреча Владислава Третьяка с врио Губернатора Павлом Малковым, министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым и Президентом федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым. В рамках данной встречи были обсуждены вопросы развития хоккея в регионе, улучшение материально-технической базы, а также вопросы грамотного подхода к тренировкам подрастающего поколения.

Главной же целью визита лучшего хоккеиста XX века стало награждение победителей и призеров регионального хоккейного турнира ко Дню города Рязани на призы Владислава Третьяка. В турнире приняли участие 4 команды из Воронежа, Чехова, Липецка и Рязани. Для юных 10-летних хоккеистов главным подарком стало получить приз из рук настоящей легенды мирового хоккея. Как отметил Президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов, приезд в наш город Владислава Третьяка даст отличный импульс для наиболее активного развития всеми любимого вида спорта. Общение с великими людьми вдохновляет юных хоккеистов еще больше тренироваться и достигать поставленных целей. На встрече с хоккейной общественностью города Третьяк пообещал помочь в организации семинаров и мастер-классов для рязанских тренеров, что позволит обучать детей по новым методикам, которые применяются в столице.

Завершился приезд В. Третьяка в Рязань автограф-сессией для всех желающих и товарищеским матчем команд Ночной хоккейной лиги: «РНПК» и «Автомобилист», последняя выиграла со счетом 7:3, призы хоккеистам также вручил знаменитый гость нашего города.

Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
Рязань посетил Владислав Третьяк
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