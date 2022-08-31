Рязань посетил Владислав Третьяк

30 августа с официальным визитом в Рязань прибыл Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, 10-кратный Чемпион мира по хоккею с шайбой Владислав Третьяк.

В рамках визита в Рязань великий хоккеист посетил Рязанский Кремль, где для него была проведена экскурсия по территории архитектурного музея и соборам. В Правительстве Рязанской области состоялась встреча Владислава Третьяка с врио Губернатора Павлом Малковым, министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым и Президентом федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым. В рамках данной встречи были обсуждены вопросы развития хоккея в регионе, улучшение материально-технической базы, а также вопросы грамотного подхода к тренировкам подрастающего поколения.

Главной же целью визита лучшего хоккеиста XX века стало награждение победителей и призеров регионального хоккейного турнира ко Дню города Рязани на призы Владислава Третьяка. В турнире приняли участие 4 команды из Воронежа, Чехова, Липецка и Рязани. Для юных 10-летних хоккеистов главным подарком стало получить приз из рук настоящей легенды мирового хоккея. Как отметил Президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов, приезд в наш город Владислава Третьяка даст отличный импульс для наиболее активного развития всеми любимого вида спорта. Общение с великими людьми вдохновляет юных хоккеистов еще больше тренироваться и достигать поставленных целей. На встрече с хоккейной общественностью города Третьяк пообещал помочь в организации семинаров и мастер-классов для рязанских тренеров, что позволит обучать детей по новым методикам, которые применяются в столице.

Завершился приезд В. Третьяка в Рязань автограф-сессией для всех желающих и товарищеским матчем команд Ночной хоккейной лиги: «РНПК» и «Автомобилист», последняя выиграла со счетом 7:3, призы хоккеистам также вручил знаменитый гость нашего города.