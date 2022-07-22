В пятницу, 22 июля, Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Орешин вместе с врио губернатора Павлом Малковым прошёл по центру города, где собираются сделать пешеходный маршрут. Врио лавы региона рассказал о желании создать общественное пространство, которое включит самые красивые исторические места Рязани.

Вместе с гостей Малков посетил пустующее с 2019 года здание бывшего института культуры на площади Театральной, на площадке у моста через Оку обсудили строительство моста-дублёра.

Также вместе с помощником президента рязанские чиновники проехали по городу на троллейбусе.