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Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин

В пятницу, 22 июля, Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Орешин вместе с врио губернатора Павлом Малковым прошёл по центру города, где собираются сделать пешеходный маршрут. Врио лавы региона рассказал о желании создать общественное пространство, которое включит самые красивые исторические места Рязани.

Вместе с гостей Малков посетил пустующее с 2019 года здание бывшего института культуры на площади Театральной, на площадке у моста через Оку обсудили строительство моста-дублёра.

Также вместе с помощником президента рязанские чиновники проехали по городу на троллейбусе.

Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин
Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин
Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин
Рязань посетил помощник президента РФ Максим Орешкин
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