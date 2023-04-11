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Вторник, 11 апреля, 2023
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Рязань получит технику для механизированной уборки тротуаров

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Из бюджета Рязанской области выделят деньги на закупку спецтехники для уборки тротуаров в Рязани. Об этом во вторник, 11 апреля, на заседании регионального правительства сообщил вице-губернатор Артём Бранов.

По словам Бранова, планируется внести изменения в бюджет, чтобы приобрести «бутеры». Эта техника может работать как летом, так и зимой.

Губернатор Павел Малков поручил ускорить процесс.

Также глава региона поручил властям Рязани рассмотреть вопрос о более активном использовании реагентов для зимней обработки города. По его словам, от них гораздо меньше мусора и пыли, чем от использования песко-соляной смеси.

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