Среда, 29 мая, 2024

Рязань назвали центром стоматологического туризма

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

Среди москвичей набирают популярность так называемые «стоматологические туры». Жители столицы все чаще предпочитают лечить зубы в регионах, что позволяет сэкономить им внушительную сумму денег. Один из городов, который Forbes назвал центром стоматологического туризма — Рязань.

Уточняется, что более низкие цены не влияют на качество оказываемых услуг (а порой оно может быть и выше, чем в Москве).

Работают стоматологи на тех же материалах, что и столичные коллеги, однако за счет более низких зарплат и дешевой аренды площадей для клиник итоговая цена услуг оказывается для москвичей выгодной.

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