Рязань находится на 42 месте в рейтинге городов России по объёмам ввода жилья

РИА Новости составили рейтинг 100 городов России по объёмам ввода жилья. Рязань в этом списке занимает 42 строчку.

В среднем на одного жителя нашего региона в 2023 году введено 0,68 метра, всего — 354,3 тыс. кв. метров. Удельный вес городского жилья в общем объёме введённого в регионе составил около 45%.

РИА Новости отмечают, что больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске. Меньше всего — в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском.

В 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья.