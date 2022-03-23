Рязань заняла первое место среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки с начала 2022 года. Об этом, ссылаясь на исследование «ЦИАН.Аналитики», сообщает «РБК-Недвижимость».

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Стоимость квадратного метра жилья в городе выросла на 30%. Теперь в среднем за «квадрат» в новостройках рязанцам приходится платить 96 тысяч вместо 73,3 тысяч рублей.

На 29% выросла цена недвижимости в Челябинске, теперь квадратный метро стоит 89,3 тысячи рублей. На третьем месте Казань с ростом на 25%, до 161,7 тысяч.

Москва в рейтинге занимает 32-е место. Цены в городе поднялись на 3%. При этом стоимость квадратного метра в столице гораздо выше — 310,8 тысяч рублей.