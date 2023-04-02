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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рядом с ЖК «Чайка» в Рязани заметили машины пожарных и скорой помощи

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Фото из группы ЖК "Чайка" Рязань ВКонтакте

В воскресенье, 2 апреля, в Рязани заметили пожарные машины и кареты «скорой помощи» рядом с ЖК «Чайка».

Фото публикует группа ЖК «Чайка» Рязань ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что на место прибыли 4 пожарных автомобиля и скорая помощь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что сигнал о возгорании на Старообрядческом проезде поступил в 13:14, пожар локализовали в 13:40.

На тушении работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Идёт ликвидация возгорания.

Огонь повредил нежилой дом. Обошлось без пострадавших.

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