«Рифма к слову да»: жительница Тулы хочет наказать оскорбившего ее начальника

Сотрудник тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы Ольга Илюхина собирается привлечь к ответственности руководителя Михаила Фокина, пишут Тульские новости.
Конфликт между ними произошел еще осенью прошлого года. Женщина приложила аудиозапись, на которой зафиксированы нецензурные выражения. Сообщалось, что Илюхина якобы отказывалась выполнять поручения.
Фокин утверждает, что женщина заранее включила диктофон и вела себя эмоционально и даже провокационно.
«Фокин М.М. употребил дважды нецензурные выражения. При этом слово «п**да» было им употреблено в качестве рифмы к слову «да», а фразой «не о***ли» ли вы» он выразил свое отношение к ней (ситуации). Указанные нецензурные выражения не были обращены лично к Илюхиной О.Н. и не содержали отношения к ее личности», – говорится в документе.
В итоге в действиях начальника Бюро не нашли состава административного правонарушения.