«Рифма к слову да»: жительница Тулы хочет наказать оскорбившего ее начальника

Сотрудник тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы Ольга Илюхина собирается привлечь к ответственности руководителя Михаила Фокина, пишут Тульские новости.

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Конфликт между ними произошел еще осенью прошлого года. Женщина приложила аудиозапись, на которой зафиксированы нецензурные выражения. Сообщалось, что Илюхина якобы отказывалась выполнять поручения.

Фокин утверждает, что женщина заранее включила диктофон и вела себя эмоционально и даже провокационно.

«Фокин М.М. употребил дважды нецензурные выражения. При этом слово «п**да» было им употреблено в качестве рифмы к слову «да», а фразой «не о***ли» ли вы» он выразил свое отношение к ней (ситуации). Указанные нецензурные выражения не были обращены лично к Илюхиной О.Н. и не содержали отношения к ее личности», – говорится в документе.

В итоге в действиях начальника Бюро не нашли состава административного правонарушения.