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Общество

РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев

Анастасия Мериакри

Студенты Юридического института, Института истории, философии и политических наук РГУ имени С.А. Есенина встретились с заместителем Председателя ЦИК России Николаем Булаевым. Учащиеся задали интересующие вопросы об избирательной системе России. Поговорили о дистанционном электронном голосовании, преимуществах и принципах отечественного избирательного процесса, избирательном праве.

На встрече также присутствовали председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, директор Координационного центра РГУ имени С.А. Есенина Александр Лощинин, директор Юридического института Любовь Ларина.

Николай Булаев – выпускник физмата РГПИ (ныне – Институт физико-математических и компьютерных наук РГУ имени С.А. Есенина) – поделился воспоминаниями о своих студенческих годах и обратился к участникам встречи с напутственными словами.

«Я бы отметил два фактора, которые в моей жизни были определяющими. Первый – я прочитал все, что было в сельской и школьной библиотеках. Считаю, что чтение книг дало мне мощное развитие. Книга формирует тебя, твою речь. Второе – физмат. Я помню свою первую и единственную двойку по математическому анализу, все лекции, занятия в этой аудитории. Преподаватели дали мне не только знания: своим отношением к работе они сформировали во мне важные качества», – отметил Николай Иванович.

РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.
РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.
РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.
РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.
РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.
РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев Студенты Юридического института и Института истории, философии и политических наук задали интересующие вопросы об избирательной системе России.

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