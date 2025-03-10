РГУ посетил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев

«Я бы отметил два фактора, которые в моей жизни были определяющими. Первый – я прочитал все, что было в сельской и школьной библиотеках. Считаю, что чтение книг дало мне мощное развитие. Книга формирует тебя, твою речь. Второе – физмат. Я помню свою первую и единственную двойку по математическому анализу, все лекции, занятия в этой аудитории. Преподаватели дали мне не только знания: своим отношением к работе они сформировали во мне важные качества», – отметил Николай Иванович.