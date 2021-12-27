РГУ имени С.А. Есенина — федеральный университет, но региональный вектор является определяющим

Декабрь – последний месяц уходящего года, когда все подводят итоги и проводят заключительные отчётные мероприятия. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина – вуз классический, в котором следуют традициям. Накануне новогодних и рождественских праздников мы встретились с руководством вуза — ректором Андреем Ивановичем Минаевым и проректорами по учебно-воспитательной и социальной работе Оксаной Николаевной Исаевой и по учебно-методической деятельности Еленой Анатольевной Кирьяновой.

Сегодня мы поговорим об итогах не учебного, а календарного года. В РГУ реализуются интересные проекты, о которых хотелось бы узнать более подробно.

— Одной из прорывных тем, на мой взгляд, является реализация федеральной программы «Стартап как диплом». Расскажите об этом подробнее!

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— Министерство науки и высшего образования РФ приравняло стартапы к выпускным квалификационным работам. И теперь студенты практически всех направлений подготовки могут защищать диплом в форме стартапа,- отмечает проректор по учебно-методической деятельности Елена Анатольевна Кирьянова. — Студенты, которые стали первопроходцами — социолог, химик, математик, специалист по рекламе, экономист. Если в первый год было заявлено шесть проектов по шести направлениям подготовки, то в 2021-2022 учебном году поданы заявки по 27 проектам. Сама работа представляет собой не столько теоретическую часть, сколько практическую разработку бизнес-проекта и позволяет реализовывать его как предпринимательскую разработку проекта. Из шести защищённых работ две уже реализуются. Студенты используют их как научные разработки, которые будут иметь коммерциализацию.

Мы считаем, что реализация данной программы позволит лучше подготовить студентов в новом, быстро меняющимся социуме и даст им определённый инструмент для того, чтобы быть успешными.

— РГУ имени С.А. Есенина активно участвует в программе «Развитие студенческого туризма». Как реализуется данное направление? Есть ли опыт приёма делегаций студентов из других городов?

— Федеральная программа «Развитие студенческого туризма» реализуется с лета 2021 года, — подчеркнула проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Оксана Николаевна Исаева. — В августе мы принимали студентов из Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Им была предложена интересная культурная программа — знакомство с нашим вузом и городом. РГУ заинтересован в реализации данной программы, которая особенно полезна для такого направления подготовки как «Гостиничное дело и туризм». Для студентов в целом, это — отличная возможность посмотреть другие регионы и города России, познакомиться со структурой образовательных организаций.

— В этом году вуз на конкурсной основе получил субсидию на развитие студенческого спорта. Какие спортивные направления она поможет поддержать?

Ректор РГУ Андрей Иванович Минаев: Победа в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди образовательных организаций высшего образования Минобрнауки РФ дала возможность укрепить спортивную инфраструктуру университета. На конкурс был представлен инновационный проект «Пространство спорта», в рамках реализации которого оборудованы многофункциональная игровая площадка и площадка для сдачи норм ГТО. Кроме того, предусмотрено приобретение спортивного инвентаря. В целом это — очень большое подспорье. Наша спортивная инфраструктура становится более современной.

Традиционные вузовские виды спорта во всём мире – плавание, баскетбол -культивируются в РГУ, и мы надеемся, что в ближайшем будущем будем готовить профессиональных спортсменов, которые будут достойно защищать честь РГУ и региона на спортивных соревнованиях разного уровня.

— В 2021 году театр «Переход» отметил 15-летие со дня работы в родном доме на Касимовском шоссе, Молодежный камерный хор РГУ дважды выступал в программе «Доброе утро» на Первом канале. Какие ещё успехи у творческих коллективов вуза? Насколько они популярны у студентов?

— В университете создан центр молодёжных инициатив, в ведении которого находится целый ряд творческих коллективов. Наряду с театром «Переход» и Молодежным камерным хором большой популярностью пользуется «Балет 21 век». Этот коллектив существует в университете с 2002 года. «Балет» известен не только в нашем городе, но и за его пределами.

В начале каждого учебного года проходит набор первокурсников в студенческие коллективы вуза. Студенты имеют возможность познакомиться с деятельностью всех творческих объединений. Все коллективы взаимодействуют между собой и стараются готовить совместные номера.

— В 2021 году была принята программа развития «РГУ имени С.А. Есенина 2030». На этой неделе глава региона также представил «Стратегию развития Рязанской области». У них единый вектор?

— Отвечу сразу, что у них единый вектор, — подчеркивает Андрей Иванович Минаев. — Мы заключили в 2020 году договор о сотрудничестве с Правительством Рязанской области. РГУ находится в постоянном взаимодействии с органами власти, и своё главное предназначение видит в подготовке квалифицированных кадров для региона. Программа предполагает реализацию трёх стратегических проектов: «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина – центр оценки и развития надпрофессиональных компетенций», «РГУ имени С.А. Есенина — центр экспертно-аналитического и научно-методического сопровождения процессов развития социально-гуманитарной сферы региона» и «РГУ имени С.А. Есенина — центр конструирования и реализации оптимальных образовательных траекторий для социально-гуманитарной сферы региона и РФ в целом». Они соответствуют представлениям о современных задачах вуза. Структура фактически составлена по направлениям заявки университета в программу «Стратегического лидерства».

2021 год богат на принятие программных документов. Мы приняли «Программу воспитания в РГУ», «Программу цифровой трансформации». Конечно, все эти документы опираются на общие установки, которые прозвучали в «Стратегии развития Рязанской области до 2030 года», представленной главой региона Николаем Викторовичем Любимовым. Я и мои коллеги принимали непосредственное участие в представлении губернатором данного документа и, конечно, в своей работе мы будем следовать ему.

РГУ имени С.А. Есенина – университет с федеральным подчинением, но региональный вектор для нас является определяющим.