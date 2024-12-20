РГМЭК отметила День энергетика награждениями и концертной программой

20 декабря в Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании (РГМЭК) состоялся профессиональный праздник – День энергетика.

Торжественное мероприятие, начавшееся с приветственного слова директора Ильи Шишкина, подчеркнувшего важную роль энергетики в современном мире, продолжилось показом видеоролика, посвящённого грядущему ребрендингу компании.

Церемония награждения работников стала центральным событием праздника. За вклад в работу и достижения были отмечены сотрудники организации.

Глава муниципального образования Татьяна Памфилова отметила важность труда энергетиков для всей жизни города. «Этот праздник касается всех, и все жители хотят поздравить вас. Каждый из вас ежедневно отдаёт частичку себя», — сказала она.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост также поздравил сотрудников, высоко оценив их вклад в работу компании и пожелав дальнейших успехов в новом году.

После церемонии награждения прошла развлекательная программа, подготовленная детьми работников РГМЭК. Дети продемонстрировали свои таланты, исполняя стихи, песни, играя на музыкальных инструментах, а также был представлен гимнастический этюд, сделав мероприятие ещё более ярким.

Завершил праздник заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков, поблагодаривший детей за их творчество, а родителей за правильное воспитание и развитие талантов в детях. Он отметил, что семья очень важна для нашего общества и поблагодарил сотрудников за качественную работу, благодаря которой компания достигает таких высот.