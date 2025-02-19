Резкое похолодание вызвало вспышку «холодовой аллергии» у россиян

Резкое снижение температуры после относительно теплой зимы спровоцировало вспышку «холодовой аллергии» среди россиян. Об этом пишет SHOT.

С этим явлением столкнулись не только те, кто ранее страдал от подобных реакций, но и люди, никогда не жаловавшиеся на аллергию. По словам дерматологов, причина — в резком перепаде температур: тёплая зима в центральной части России сменилась внезапными заморозками, к которым организм многих людей оказался не готов.

«Холодовая аллергия» — это реакция кожи и слизистых оболочек на низкие температуры. Она проявляется в виде сыпи, покраснений, зуда, сухости кожи, заложенности носа и даже слезотечения. Чаще всего симптомы возникают на открытых участках тела, таких как лицо и ладони, но могут появляться и на голенях.

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Дерматологи объясняют: резкий перепад температуры вызывает спазм кожных сосудов, что нарушает микроциркуляцию крови. Это приводит к аллергической реакции, которая может впервые проявиться в любом возрасте.

Чтобы минимизировать проявления «холодовой аллергии», врачи рекомендуют:

Тепло одеваться. Особое внимание стоит уделить защите открытых участков тела — использовать шарфы, перчатки и шапки. Использовать защитные кремы. Перед выходом на улицу наносить на кожу специальные кремы, которые создают барьер от холода. Избегать резких перепадов температуры. По возможности стараться не выходить из тепла на мороз без подготовки. Обратиться к специалистам. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо проконсультироваться с дерматологом или аллергологом.

Хотя «холодовая аллергия» может возникнуть у любого человека, чаще всего она проявляется у детей и молодых женщин. Это связано с особенностями их кожи и более активной реакцией сосудов на холод.