Резкое похолодание вызвало вспышку «холодовой аллергии» у россиян

Резкое снижение температуры после относительно теплой зимы спровоцировало вспышку «холодовой аллергии» среди россиян. Об этом пишет SHOT.
С этим явлением столкнулись не только те, кто ранее страдал от подобных реакций, но и люди, никогда не жаловавшиеся на аллергию. По словам дерматологов, причина — в резком перепаде температур: тёплая зима в центральной части России сменилась внезапными заморозками, к которым организм многих людей оказался не готов.
«Холодовая аллергия» — это реакция кожи и слизистых оболочек на низкие температуры. Она проявляется в виде сыпи, покраснений, зуда, сухости кожи, заложенности носа и даже слезотечения. Чаще всего симптомы возникают на открытых участках тела, таких как лицо и ладони, но могут появляться и на голенях.
Дерматологи объясняют: резкий перепад температуры вызывает спазм кожных сосудов, что нарушает микроциркуляцию крови. Это приводит к аллергической реакции, которая может впервые проявиться в любом возрасте.
Чтобы минимизировать проявления «холодовой аллергии», врачи рекомендуют:
- Тепло одеваться. Особое внимание стоит уделить защите открытых участков тела — использовать шарфы, перчатки и шапки.
- Использовать защитные кремы. Перед выходом на улицу наносить на кожу специальные кремы, которые создают барьер от холода.
- Избегать резких перепадов температуры. По возможности стараться не выходить из тепла на мороз без подготовки.
- Обратиться к специалистам. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо проконсультироваться с дерматологом или аллергологом.
Хотя «холодовая аллергия» может возникнуть у любого человека, чаще всего она проявляется у детей и молодых женщин. Это связано с особенностями их кожи и более активной реакцией сосудов на холод.