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Среда, 24 ноября, 2021
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Резко выразившийся о невакцинированных людях рязанский депутат принесёт публичные извинения

7info7

В среду, 24 ноября, в дистанционном формате прошло заседание комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике. Было рассмотрено обращение фракции партии «Единая Россия» о выступлении депутата Владимира Сидорова на заседании областной Думы, состоявшемся накануне. В ходе мероприятия он в резкой форме высказался в отношении людей, которые нарушают закон и покупают справки о вакцинации против ковида.

В своём обращении фракция партии «Единая Россия» отметила необходимость дать оценку выступлению депутата и определить меры воздействия.

Члены комитета, обсудив вопрос, признали, что были нарушены нормы депутатской этики. В соответствии с решением комитета депутат Владимир Сидоров должен в письменной форме принести публичные извинения.

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