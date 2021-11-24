Резко выразившийся о невакцинированных людях рязанский депутат принесёт публичные извинения

В среду, 24 ноября, в дистанционном формате прошло заседание комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике. Было рассмотрено обращение фракции партии «Единая Россия» о выступлении депутата Владимира Сидорова на заседании областной Думы, состоявшемся накануне. В ходе мероприятия он в резкой форме высказался в отношении людей, которые нарушают закон и покупают справки о вакцинации против ковида.



В своём обращении фракция партии «Единая Россия» отметила необходимость дать оценку выступлению депутата и определить меры воздействия.

Члены комитета, обсудив вопрос, признали, что были нарушены нормы депутатской этики. В соответствии с решением комитета депутат Владимир Сидоров должен в письменной форме принести публичные извинения.