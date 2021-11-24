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Среда, 24 ноября, 2021
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Депутат Рязоблдумы объяснил фразу о расстрелах за купленные сертификаты

7info

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров рассказал РИА Новости, что сказал о расстрелах за купленные сертификаты о прививках от коронавируса на эмоциях.

Во вторник, 23 ноября, Сидоров, во время обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в региональном парламенте сказал, что покупающих подобные документы надо расстреливать, он сам готов это делать.

Эмоциональной выступление депутата стало объектом внимания СМИ, его обсуждают в соцсетях.

— Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену, — рассказал он РИА Новости.

Сидоров подчеркнул, что говорил о жёстких наказаниях тем, кто покупает и продаёт сертификаты о вакцинации. Прививки и ограничения не нравятся людям, но они — главное условие выживания в период пандемии.

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