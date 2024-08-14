Резиденты «Рязанского» поддерживают идею создания «парка в парке»

13 августа генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и представители ООО «СТК-Завод Металлических Конструкций» встретились на строительной площадке будущего производственного комплекса в индустриальном (промышленном) парке «Рязанский». Участники переговоров в ходе обсуждения реализации инвестиционного проекта особое внимание уделили теме создания «парка в парке».

Как отмечает Вячеслав Несин, резидент пошел навстречу предложению от Корпорации: уже этой осенью планируется запустить первую очередь производственно-складского комплекса и к этому времени начать благоустройство своего участка, теперь с учетом концепции «парка в парке» при планировке этих работ.

По словам исполнительного директора «СТК-ЗМК» Евгения Ящишина, здания первой очереди проекта завода по производству металлоконструкций готовы на 90%. «В ближайшие месяцы приступим к выпуску изделий на своей новой площадке. Все оборудование готово к установке, сотрудники – к работе в новом цехе, – сказал Евгений Ящишин. – Для нас важно создать условия, в которых будет максимально комфортно трудиться. Заготовительный цех – свыше тысячи квадратных метров– спроектирован таким образом, чтобы обеспечить сотрудников естественным освещением, оптимальным температурным режимом независимо от времени года и погоды на улице».

При проектировании комплекса также уделялось внимание эффективности производственного процесса. Для доставки сырья со склада и вывоза готовых изделий резидент проложил железнодорожную ветку, соединяющую цех и склад. По «бережливым» принципам предприятие выстроит и процесс изготовления металлоконструкций.

Первое производство «СТК-ЗМК» вышло на рынок строительных металлоконструкций в 2017 году, начав с 200 тонн изделий в месяц. Сейчас объем вырос кратно и превысил 1300 тонн в месяц. За годы работы конструкции предприятия использованы при строительстве более 500 различных проектов социальной инфраструктуры, производственно-складских и сельскохозяйственных объектов, сооружений оборонного назначения как на территории Рязанской области, так и в десятках других субъектов по всей России.

Завершить вторую очередь проекта в индустриальном парке «Рязанский» и выйти на полную мощность инвестор планирует в третьем квартале 2027 года. По предварительным расчетам, объем инвестиций составит не менее 370 млн рублей, который резидент вложит в строительство зданий комплекса и оборудование. На заводе будет создано порядка 160-180 рабочих мест.